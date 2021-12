CAF | parla il presidente | «La Coppa Africa si giocherà e sarà un successo»

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Patrice Motsepe,della CAF, hato dellad’rassicurando che si svolgerà regolarmente Ildella Confederazione calcisticana (Caf), Patrice Motsepe, è arrivato in Camerun, prevista sede della prossimad’(9 gennaio-6 febbraio), sottolineando la sua volontà di fare del torneo “un”. Una presenza voluta visto il moltiplicarsi delle voci su una cancellazione o un nuovo rinvio a causa della pandemia di Covid-19. Motsepe – che dovrebbe incontrare ildel Camerun, Paul Biya, e visitare lo stadio Olembé di Yaoundé, sede della gara inaugurale -, ha detto ai giornalisti: “siamo molto chiari sul nostro impegno per rendere la Can un ...

Patrice Motsepe, presidente della CAF, ha parlato della Coppa d'Africa rassicurando che si svolgerà regolarmente Il presidente della Confederazione calcistica africana (Caf), Patrice Motsepe, è arriva ...Tutti sono spettatori interessati. Il Napoli senza dubbio, ma non solo. Da alcuni giorni si parla di un possibile rinvio della Coppa d'Africa. Al momento ...