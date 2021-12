Burioni: "Vaccinati contagiano come non vaccinati? Non è vero" (Di lunedì 20 dicembre 2021) “C’è una bugia che viene raccontata continuamente: i vaccinati si infettano e trasmettono il virus quanto i non vaccinati. Non è vero, non è vero”. Il professor Roberto Burioni, virologo del San Raffaele, si esprime così a “Che tempo che fa”. ”È come dire che un ubriaco al volante provoca gli stessi incidenti di uno che guida sobrio. È vero che un vaccinato può infettarsi e può trasmettere il virus, ma nel complesso i vaccinati si infettano meno e infettano meno gli altri”, aggiunge Burioni. “Il vaccino ostacola la trasmissione, qualcuno dice che non è vero ma fino ad oggi, con la variante Delta, visto che la variante Omicron non la conosce nessuno, questa è la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) “C’è una bugia che viene raccontata continuamente: isi infettano e trasmettono il virus quanto i non. Non è, non è”. Il professor Roberto, virologo del San Raffaele, si esprime così a “Che tempo che fa”. ”Èdire che un ubriaco al volante provoca gli stessi incidenti di uno che guida sobrio. Èche un vaccinato può infettarsi e può trasmettere il virus, ma nel complesso isi infettano meno e infettano meno gli altri”, aggiunge. “Il vaccino ostacola la trasmissione, qualcuno dice che non èma fino ad oggi, con la variante Delta, visto che la variante Omicron non la conosce nessuno, questa è la ...

