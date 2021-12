Bundesliga, il Bayern va a +9 dal Dortmund. Friburgo ok contro il Leverkusen (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Bayern Monaco vola e lascia indietro a - 9 il Borussia Dortmund . I bavaresi strappano in vetta alla classifica della Bundesliga al termine della 17giornata ; la vittoria per 4 - 0 sul Wolfsburg e ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) IlMonaco vola e lascia indietro a - 9 il Borussia. I bavaresi strappano in vetta alla classifica dellaal termine della 17giornata ; la vittoria per 4 - 0 sul Wolfsburg e ...

