Bundesbank: Scholz ha scelto, sarà Nagel il nuovo presidente (Di lunedì 20 dicembre 2021) Berlino, 20 dic. - (Adnkronos) - sarà il 55enne economista Joachim Nagel il nuovo presidente della Bundesbank, succedendo a Jens Weidmann, che a ottobre aveva annunciato l'intenzione di dimettersi il prossimo 31 dicembre per motivi personali dopo più di 10 anni passati alla guida della banca centrale tedesca. Sul nome di Nagel - la cui nomina deve essere ratificata dall'esecutivo - è stato trovato un accordo fra il neo-cancelliere Olaf Scholz e il ministro delle Finanze Christian Lindner. Nagel, socialdemocratico come il premier, è stato membro nel consiglio di amministrazione della Bundesbank dal 2010 al 2016. Successivamente è passato alla banca di sviluppo KfW e attualmente lavora presso la Banca dei regolamenti internazionali (BRI): ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Berlino, 20 dic. - (Adnkronos) -il 55enne economista Joachimildella, succedendo a Jens Weidmann, che a ottobre aveva annunciato l'intenzione di dimettersi il prossimo 31 dicembre per motivi personali dopo più di 10 anni passati alla guida della banca centrale tedesca. Sul nome di- la cui nomina deve essere ratificata dall'esecutivo - è stato trovato un accordo fra il neo-cancelliere Olafe il ministro delle Finanze Christian Lindner., socialdemocratico come il premier, è stato membro nel consiglio di amministrazione delladal 2010 al 2016. Successivamente è passato alla banca di sviluppo KfW e attualmente lavora presso la Banca dei regolamenti internazionali (BRI): ...

Advertising

giandoserrao : Il nuovo governo tedesco sceglierà Joachim Nagel come prossimo presidente della #Bundesbank, in sostituzione di Wei… - The_Leegend99 : RT @FraPrincipess_: Ministro delle Finanze Christian Lindner: 'Io e il cancelliere federale Olaf Scholz proponiamo Joachim Nagel come nuovo… - Luca_Gualtieri1 : RT @classcnbc: +++#BreakingNews: ????Secondo fonti dei media tedeschi, il cancelliere Olaf #Scholz ha scelto Joachim #Nagel come sostituto… - VisonaNicola : RT @FraPrincipess_: Ministro delle Finanze Christian Lindner: 'Io e il cancelliere federale Olaf Scholz proponiamo Joachim Nagel come nuovo… - FraPrincipess_ : Ministro delle Finanze Christian Lindner: 'Io e il cancelliere federale Olaf Scholz proponiamo Joachim Nagel come n… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesbank Scholz Bundesbank, è Nagel l'erede di Weidmann:"La più colomba tra i falchi" ...monetaria orientata alla stabilità - ha scritto Christian Lindner via Twitter - Nagel è una figura esperta che garantisce continuità alla Bundesbank". Considerato vicino al cancelliere Olaf Scholz, ...

L'inflazione sulla scia del virus a minacciare il futuro ... i tedeschi si erano modellati la Banca centrale europea come una dependance della Bundesbank. Poi ... Tra le altre cose, il nuovo governo Scholz ha il semaforo "Verde" sempre aperto. Gli ambientalisti ...

Bundesbank: Scholz ha scelto, sarà Nagel il nuovo presidente La Sicilia Bundesbank: Scholz ha scelto, sarà Nagel il nuovo presidente è stato membro nel consiglio di amministrazione della Bundesbank dal 2010 al 2016. Successivamente è passato alla banca di sviluppo KfW e attualmente lavora presso la Banca dei regolamenti ...

Bundesbank, è Nagel il successore di Weidmann Sarà l’economista Joachim Nagel a succedere a Jens Weidmann alla guida della Bundesbank a partire dal 2022. Si tratta sostanzialmente si una scelta di continuità ed è anche una delle prime nomine impo ...

...monetaria orientata alla stabilità - ha scritto Christian Lindner via Twitter - Nagel è una figura esperta che garantisce continuità alla". Considerato vicino al cancelliere Olaf, ...... i tedeschi si erano modellati la Banca centrale europea come una dependance della. Poi ... Tra le altre cose, il nuovo governoha il semaforo "Verde" sempre aperto. Gli ambientalisti ...è stato membro nel consiglio di amministrazione della Bundesbank dal 2010 al 2016. Successivamente è passato alla banca di sviluppo KfW e attualmente lavora presso la Banca dei regolamenti ...Sarà l’economista Joachim Nagel a succedere a Jens Weidmann alla guida della Bundesbank a partire dal 2022. Si tratta sostanzialmente si una scelta di continuità ed è anche una delle prime nomine impo ...