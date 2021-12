Bufera Uomini e Donne, il cavaliere svela l’imbroglio: “Cosa mi dice la redazione dietro le quinte”. Maria furiosa mai vista così (Di lunedì 20 dicembre 2021) Per Uomini e Donne questa è sicuramente un’edizione non poi così fortunata, per quanto riguarda i partecipanti. La redazione, che trascorre giornate intere a cercare le soluzioni giuste per rendere per ognuno di loro questa esperienza serena, si ritrova a dover intervenire. Questa volta, si è acceso il caos nello studio di Canale 5 a causa di un cavaliere, Luigi. Anche Maria De Filippi ha perso le staffe, in modo abbastanza evidente. La padrona di casa si è mostrata alquanto infastidita dall’atteggiamento tenuto dall’uomo. Il tutto ha preso inizio quando lui si è trovato al centro studio con Marika, ex conoscenza di Armando Incarnato. In questo momento, è uscito fuori che il cavaliere da tempo accetta i numeri di telefono di alcune dame, senza però usarli. Ma ... Leggi su cityroma (Di lunedì 20 dicembre 2021) Perquesta è sicuramente un’edizione non poifortunata, per quanto riguarda i partecipanti. La, che trascorre giornate intere a cercare le soluzioni giuste per rendere per ognuno di loro questa esperienza serena, si ritrova a dover intervenire. Questa volta, si è acceso il caos nello studio di Canale 5 a causa di un, Luigi. AncheDe Filippi ha perso le staffe, in modo abbastanza evidente. La padrona di casa si è mostrata alquanto infastidita dall’atteggiamento tenuto dall’uomo. Il tutto ha preso inizio quando lui si è trovato al centro studio con Marika, ex conoscenza di Armando Incarnato. In questo momento, è uscito fuori che ilda tempo accetta i numeri di telefono di alcune dame, senza però usarli. Ma ...

