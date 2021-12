Box office Italia: Spiderman da record, supera gli 11 milioni in Italia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sin dal suo debutto era chiaro che Spiderman: No Way Home di Jon Watts fosse un successo annunciato. Solo nel primo giorno di programmazione, infatti, il terzo capitolo della saga con Tom Holland e Zendaya aveva incassato oltre 3 milioni di euro su suolo nostrano. Lo standalone targato Sony/Marvel, tuttavia, ha superato ogni più remota aspettativa arrivando alla cifra record di oltre 8 milioni solo tra sabato e domenica, per un totale di 11 milioni in appena cinque giorni. Un successo tale da riuscire a superare anche Eternals di Chloé Zaho, fermo a 8,4 milioni di euro (in Italia). Oltre il successo di Spiderman: debuttano Diabolik e House of Gucci Il weekend appena trascorso ha però segnato il ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sin dal suo debutto era chiaro che: No Way Home di Jon Watts fosse un successo annunciato. Solo nel primo giorno di programmazione, infatti, il terzo capitolo della saga con Tom Holland e Zendaya aveva incassato oltre 3di euro su suolo nostrano. Lo standalone targato Sony/Marvel, tuttavia, hato ogni più remota aspettativa arrivando alla cifradi oltre 8solo tra sabato e domenica, per un totale di 11in appena cinque giorni. Un successo tale da riuscire are anche Eternals di Chloé Zaho, fermo a 8,4di euro (in). Oltre il successo di: debuttano Diabolik e House of Gucci Il weekend appena trascorso ha però segnato il ...

