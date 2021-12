Bottega Veneta, la nuova campagna: pasta al posto delle borse (Di lunedì 20 dicembre 2021) La casa Bottega Veneta per le Feste promuove, sostiene ed aiuta gli artigiani italiani mettendo i prodotti delle Botteghe in vetrina, al posto dei suoi accessori trendy. La campagna Bottega for Bottegas è stata pensata per le Feste 2021. Il nome stesso della casa di moda “Bottega” Veneta, girà intorno ad un marketing che rimanda in se all’artigianalità made in Italy pura. Il lavoro manuale è un valore condiviso dalle creazioni della Maison e da chi, da secoli, ne ha sempre fatto la sua forza e la sua bandiera: le piccole entità artigiane d’eccellenza dislocate sul territorio, che attirano da sempre sia gli italiani, ma in particolar modo i compratori esteri. Sono tanti i prodotti riportati sul sito del Brand che vanno a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) La casaper le Feste promuove, sostiene ed aiuta gli artigiani italiani mettendo i prodottiBotteghe in vetrina, aldei suoi accessori trendy. Lafors è stata pensata per le Feste 2021. Il nome stesso della casa di moda “, girà intorno ad un marketing che rimanda in se all’artigianalità made in Italy pura. Il lavoro manuale è un valore condiviso dalle creazioni della Maison e da chi, da secoli, ne ha sempre fatto la sua forza e la sua bandiera: le piccole entità artigiane d’eccellenza dislocate sul territorio, che attirano da sempre sia gli italiani, ma in particolar modo i compratori esteri. Sono tanti i prodotti riportati sul sito del Brand che vanno a ...

Advertising

lapoelkann_ : Complimenti a Bottega Veneta per la sua ultima iniziativa “Bottega for Bottegas” Mette a disposizione gratuitament… - 5Alessia : RT @lapoelkann_: Complimenti a Bottega Veneta per la sua ultima iniziativa “Bottega for Bottegas” Mette a disposizione gratuitamente le su… - laConceria : Così #Blazy ha stregato #BottegaVeneta: “Anche Lee lo ha capito” - LaFrauMi1 : RT @lapoelkann_: Complimenti a Bottega Veneta per la sua ultima iniziativa “Bottega for Bottegas” Mette a disposizione gratuitamente le su… - invsbIstring : E VERNON LO ZAINO DI BOTTEGA VENETA IO QUESTI AMERICANI DEVO METTERLI SOTTO -