Borsellino: la denuncia della figlia Fiammetta, 'da Csm comportamento omissivo' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - Il comportamento dell'attuale Csm "sulla stagione delle stragi del '92" è stato "omissivo". E' la denuncia di Fiammetta Borsellino che a Palermo, nel corso del convegno 'Ricostruire l'Antimafia', alla presenza del Presidente dell'Antimafia all'Ars Claudio Fava e della ex Presidente dell'Antimafia nazionale Rosi Bindi, ha detto: "Devo ringraziare la commissione regionale Antimafia perché ha dato uno sguardo molto attento a quello che è stata la terribile stagione delle stragi del '92 e, in particolare, su quella di via d'Amelio. Sarebbe stato auspicabile che a questo lavoro, tuttavia, fosse seguita un'attività di indagine investigativa e di approfondimento da parte del Consiglio superiore della magistratura, ma il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - Ildell'attuale Csm "sulla stagione delle stragi del '92" è stato "". E' ladiche a Palermo, nel corso del convegno 'Ricostruire l'Antimafia', alla presenza del Presidente dell'Antimafia all'Ars Claudio Fava eex Presidente dell'Antimafia nazionale Rosi Bindi, ha detto: "Devo ringraziare la commissione regionale Antimafia perché ha dato uno sguardo molto attento a quello che è stata la terribile stagione delle stragi del '92 e, in particolare, su quella di via d'Amelio. Sarebbe stato auspicabile che a questo lavoro, tuttavia, fosse seguita un'attività di indagine investigativa e di approfondimento da parte del Consiglio superioremagistratura, ma il ...

Advertising

TV7Benevento : Borsellino: la denuncia della figlia Fiammetta, 'da Csm comportamento omissivo'... - cristin86212732 : RT @serebellardinel: In uno #Stato come l'#Italia , dove sono riusciti far sparire la 24ore di #Borsellino e l'agenda di #DallaChiesa, vi m… -