Borse in rosso sui timori di frenata della crescita economica. Milano – 1,5%. Forte calo per il petrolio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Brutto avvio di settimana per le Borse. In Asia e in Europa e tutti i mercati hanno chiuso in calo mentre Wall Street prosegue in decisa flessione. Pesano i timori per le ricadute economiche della diffusione della variante Omicron ma anche le nuove incertezze sull’approvazione al Congresso del piano di sostegno all’economia messo a punto dalla Casa Bianca. Non aiuta il peggioramento della crisi turca con la lira ancora in Forte discesa e le contrattazioni sui mercati ripetutamente sospese per eccesso di ribassi. In Europa l’indice Stoxx600 che raggruppa le principali azioni del Vecchio Continente è arretrato dell’1,5%. La piazza peggiore è stata FrancoForte che ha chiuso a meno 1,9%. Londra archiviato la seduta a meno 1% e Parigi a meno 0,8%. Piazza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Brutto avvio di settimana per le. In Asia e in Europa e tutti i mercati hanno chiuso inmentre Wall Street prosegue in decisa flessione. Pesano iper le ricadute economichediffusionevariante Omicron ma anche le nuove incertezze sull’approvazione al Congresso del piano di sostegno all’economia messo a punto dalla Casa Bianca. Non aiuta il peggioramentocrisi turca con la lira ancora indiscesa e le contrattazioni sui mercati ripetutamente sospese per eccesso di ribassi. In Europa l’indice Stoxx600 che raggruppa le principali azioni del Vecchio Continente è arretrato dell’1,5%. La piazza peggiore è stata Francoche ha chiuso a meno 1,9%. Londra archiviato la seduta a meno 1% e Parigi a meno 0,8%. Piazza ...

