Borse giù tra stop al piano Usa e nuovi lockdown. Anche Wall Street in rosso (Di lunedì 20 dicembre 2021) Timori per la diffusione della variante Omicron e per le possibili restrizioni introdotte dai Governi. Pesa Anche il taglio dei tassi deciso dalla banca centrale cinese. Tonfo del petrolio, spread sale a 130 punti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 20 dicembre 2021) Timori per la diffusione della variante Omicron e per le possibili restrizioni introdotte dai Governi. Pesail taglio dei tassi deciso dalla banca centrale cinese. Tonfo del petrolio, spread sale a 130 punti

Advertising

rubenanguiano : Lunedì nero per le Borse tra stop al piano Usa e nuovi lockdown. Giù Wall Street - Il Sole 24 ORE - zazoomblog : Omicron e il ribelle Manchin rovinano la festa a Zegna Borse europee in rosso. I future su Wall Street vanno giù -… - FrancoDallatom1 : RT @BollettinoIl: Giù le Borse: i mercati soffrono #Omicron. E spese per i regali e viaggi di #Natale soffrono le limitazioni. A preoccupar… - VeroDeRomanis : RT @BollettinoIl: Giù le Borse: i mercati soffrono #Omicron. E spese per i regali e viaggi di #Natale soffrono le limitazioni. A preoccupar… - BollettinoIl : Giù le Borse: i mercati soffrono #Omicron. E spese per i regali e viaggi di #Natale soffrono le limitazioni. A preo… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse giù Lunedì nero per le Borse tra stop al piano Usa e nuovi lockdown. Giù Wall Street Male tutte le Borse asiatiche: l'indice Msci Asia Pacific Index ha ceduto fino all'1,9% ai mini da 13 ...

Borse europee giù in avvio, prevalgono i timori Covid Partenza in rosso per le principali Borse europee nella prima seduta della settimana in scia ai timori per la rapida diffusione della variante Omicron del coronavirus e per le restrizioni sanitarie messe in atto per contenere i contagi. ...

Borse giù, ma il clima resta long. Eur/Usd e Oro buy o sell? Trend-online.com Male tutte leasiatiche: l'indice Msci Asia Pacific Index ha ceduto fino all'1,9% ai mini da 13 ...Partenza in rosso per le principalieuropee nella prima seduta della settimana in scia ai timori per la rapida diffusione della variante Omicron del coronavirus e per le restrizioni sanitarie messe in atto per contenere i contagi. ...