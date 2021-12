Borsa: Europa pesante con timori Omicron e calo petrolio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le Borse europee proseguono la seduta pesanti. I listini del Vecchio continente risentono dei timori per le eventuali misure di contenimento per fronteggiare l'aumento dei contagi della variante ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le Borse europee proseguono la seduta pesanti. I listini del Vecchio continente risentono deiper le eventuali misure di contenimento per fronteggiare l'aumento dei contagi della variante ...

