Boric presidente del Cile | ben scavato | vecchia talpa La historia es nuestra y las hacen los pueblos

Agenzia_Ansa : Storica vittoria di Boric in Cile. Il leader della sinistra si è aggiudicato con un amplissimo margine il ballotta… - GassmanGassmann : Gabriel Boric, vince le elezioni in Cile. Il più giovane presidente della storia del paese. Candidato di sinistra ,… - repubblica : Cile, l'ex leader della protesta Boric eletto nuovo presidente - BerliozPG : RT @gadlernertweet: Da ventenne Gabriel #Boric era animatore della protesta studentesca. A 35 anni diviene presidente del #Cile. Ha sconfit… - Paolo25920999 : RT @gadlernertweet: Da ventenne Gabriel #Boric era animatore della protesta studentesca. A 35 anni diviene presidente del #Cile. Ha sconfit… -

Ultime Notizie dalla rete : Boric presidente

L'attualedel Cile, Sebastián Piñera, ha chiamatoper congratularsi con lui per la vittoria e per organizzare un incontro tra i due già oggi al Palacio de La Moneda.Ilelettoaveva solo quattro anni quando Pinochet, nel 1990, interruppe la sua lunga dittatura", conclude Darin. Con Elena Basso si torna all'emozione di un momento atteso da una ...Boric fa parte di quel movimento di giovani che negli ultimi anni hanno lavorato per lasciarsi definitivamente alle spalle gli anni bui del Paese. la sconfitta di Kast, aperto sostenitore di Pinochet, ...Gabriel Boric, stravince le elezioni e diventa, al ballottaggio, il nuovo presidente del Cile. Il segretario della Lega ha pubblicato sui social un videomessaggio per sostenere il candidato di estrema ...