Bonus Mobili 2021-2022: come ed entro quando richiedere un massimo di 16mila euro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Bonus Mobili 2021, che è già stato esteso al 2024, potrà essere richiesto fino al 31 dicembre. Si tratta di una detrazione Irpef del 50% su Mobili e grandi elettrodomestici non superiori alla classe energetica A+. La soglia massima di spesa per il Bonus Mobili 2021 è di 16.000 euro, da sfruttare entro il 31 dicembre. Nel 2022, invece, la soglia massima del Bonus Mobili scenderà a 10.000 euro. Con il Bonus Mobili 2021 si potrà ottenere lo sconto Irpef del 50% sull’acquisto di Mobili e grandi elettrodomestici necessariamente nuovi: il Bonus non varrà per beni di seconda mano. Per ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il, che è già stato esteso al 2024, potrà essere richiesto fino al 31 dicembre. Si tratta di una detrazione Irpef del 50% sue grandi elettrodomestici non superiori alla classe energetica A+. La soglia massima di spesa per ilè di 16.000, da sfruttareil 31 dicembre. Nel, invece, la soglia massima delscenderà a 10.000. Con ilsi potrà ottenere lo sconto Irpef del 50% sull’acquisto die grandi elettrodomestici necessariamente nuovi: ilnon varrà per beni di seconda mano. Per ...

Advertising

infoiteconomia : Bonus Mobili 2021/2022: a chi spettano e come chiedere i 16mila euro (massimo) - TrendOnline : #Bonus #Mobili ed #Elettrodomestici: le cronache dal dibattito in Parlamento fanno emergere la notizia che la misur… - zazoomblog : Bonus Mobili 2021-2022: a chi spettano e come chiedere i 16mila euro (massimo) - #Bonus #Mobili #2021-2022:… - tebaldi_andrea : #Bonus #Mobili ed #Elettrodomestici: le cronache dal dibattito in Parlamento fanno emergere la notizia che la misur… - infoiteconomia : Bonus mobili ed elettrodomestici 2022, proroga con modifiche al tetto di spesa in Legge di Bilancio -