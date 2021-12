Bonus Mobili 2021/2022: a chi spettano e come chiedere i 16mila euro (massimo) (Di lunedì 20 dicembre 2021) Scade il 31 dicembre 2021 la domanda per la detrazione Irpef del 50% sull’acquisto dell’arredamento e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+. Il tetto per il Bonus è fissato a 16mila euro, ma attenzione perché dal 2022 la soglia scenderà a 10mila. Il Bonus Mobili 2021 può essere richiesto quindi fino a fine anno e poi, dal primo gennaio al suo posto ci sarà una nuova versione dell’agevolazione. Attualmente la detrazione sarà recuperabile in dieci anni e può essere richiesta esclusivamente da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 sino alla fine del 2021. Vi raccomandiamo... Bonus tv riconfermato ... Leggi su diredonna (Di lunedì 20 dicembre 2021) Scade il 31 dicembrela domanda per la detrazione Irpef del 50% sull’acquisto dell’arredamento e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+. Il tetto per ilè fissato a, ma attenzione perché dalla soglia scenderà a 10mila. Ilpuò essere richiesto quindi fino a fine anno e poi, dal primo gennaio al suo posto ci sarà una nuova versione dell’agevolazione. Attualmente la detrazione sarà recuperabile in dieci anni e può essere richiesta esclusivamente da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 sino alla fine del. Vi raccomandiamo...tv riconfermato ...

Advertising

tebaldi_andrea : #Bonus #Mobili ed #Elettrodomestici: le cronache dal dibattito in Parlamento fanno emergere la notizia che la misur… - infoiteconomia : Bonus mobili ed elettrodomestici 2022, proroga con modifiche al tetto di spesa in Legge di Bilancio - moneypuntoit : ?? Bonus mobili ed elettrodomestici 2022, proroga con modifiche al tetto di spesa in Legge di Bilancio ?? - infoiteconomia : Bonus mobili 2021, ultime settimane per richiederlo con tetto a 16mila euro - zazoomblog : Bonus mobili ultimi giorni per richiederlo: ecco come fare - #Bonus #mobili #ultimi #giorni -