Bomba dalla Spagna: il Barça ha trovato il sostituto di Agüero (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ufficialità del ritiro dal mondo del calcio da parte di Sergio Agüero ha obbligato il Barça a gettarsi immediatamente sul mercato. Tra i nomi caldi delle ultime ore ci sarebbe quello del brasiliano Yuri Alberto. Il vecchio obiettivo del Milan, individuato al tempo come “il nuovo Pato”, risponderebbe al profilo ideale per la squadra di Xavi Hernandez. Yuri Alberto, Barcellona, AgueroLa politica attuata dal neo allenatore del Barcellona sembra ormai chiara: spazio ai giovani per costruire un futuro radioso. Il classe 2001 darebbe certamente un’opzione ulteriore alle scelte offensive di Xavi, non fortemente convinto dell’apporto di Luuk de Jong e Martin Braithwaite nel lungo periodo. POTREBBE INTERESSARTI: “Milan-Napoli? La decisione su Kessie è giusta!”: avete sentito? Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ufficialità del ritiro dal mondo del calcio da parte di Sergioha obbligato ila gettarsi immediatamente sul mercato. Tra i nomi caldi delle ultime ore ci sarebbe quello del brasiliano Yuri Alberto. Il vecchio obiettivo del Milan, individuato al tempo come “il nuovo Pato”, risponderebbe al profilo ideale per la squadra di Xavi Hernandez. Yuri Alberto, Barcellona, AgueroLa politica attuata dal neo allenatore del Barcellona sembra ormai chiara: spazio ai giovani per costruire un futuro radioso. Il classe 2001 darebbe certamente un’opzione ulteriore alle scelte offensive di Xavi, non fortemente convinto dell’apporto di Luuk de Jong e Martin Braithwaite nel lungo periodo. POTREBBE INTERESSARTI: “Milan-Napoli? La decisione su Kessie è giusta!”: avete sentito?

Advertising

markred17 : RT @cinico_realista: Un amico dell'attentatore di Manchester, dove una Bomba uccise 22 persone, dichiara di essere stato addestrato in Libi… - PaoloBMb70 : RT @cinico_realista: Un amico dell'attentatore di Manchester, dove una Bomba uccise 22 persone, dichiara di essere stato addestrato in Libi… - SF_RL_Featuring : RT @cinico_realista: Un amico dell'attentatore di Manchester, dove una Bomba uccise 22 persone, dichiara di essere stato addestrato in Libi… - Ka90060918 : RT @cinico_realista: Un amico dell'attentatore di Manchester, dove una Bomba uccise 22 persone, dichiara di essere stato addestrato in Libi… - zengalorenzo : RT @cinico_realista: Un amico dell'attentatore di Manchester, dove una Bomba uccise 22 persone, dichiara di essere stato addestrato in Libi… -