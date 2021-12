Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti di lunedì 20 dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Bollettino riguardante l’emergenza Coronavirus in riferimento al Veneto, aggiornato a lunedì 20 dicembre 2021. Va avanti l’analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 2.304 nuovi contagi, 3 morti, 159 ricoverati in terapia intensiva, 1.002 ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre 61.404 i casi attualmente positivi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilriguardante l’emergenza Coronavirus in riferimento al, aggiornato a202021. Va avanti l’analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 2.304 nuovi, 3, 159 ricoverati in terapia intensiva, 1.002 ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre 61.404 i casi attualmente positivi. SportFace.

Advertising

Profilo3Marco : RT @Libero_official: #Bollettino di oggi 19 dicembre: 24.259 nuovi casi di #Covid. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva (+13) e i ri… - Antipeppe : @539th Poi si va in Veneto 2.034 vs 2.096 -426 sull'atteso ?? +10 ordinari +9 uti +3 decessi -11 ricoveri sull'att… - veneziatoday : Coronavirus, bollettino del 20 dicembre: i numeri in Veneto e in provincia di Venezia - Luoko4 : RT @novasocialnews: Covid oggi Veneto, 3.442 contagi e 9 morti: bollettino 19 dicembre - novasocialnews : Covid oggi Veneto, 3.442 contagi e 9 morti: bollettino 19 dicembre -