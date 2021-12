Bollettino Covid di oggi 20 dicembre | i primi dati dalle Regioni

(Di lunedì 20 dicembre 2021) il dilunedì 202021. I, iVeneto In Veneto sono 2.304 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, anche se il dato del lunedì - come sempre - ...

...alsi attesta su 1.308 unità ma con un minor numero di test (21.153); l'indice di contagio sale bruscamente al 6,18% rispetto al 5,23% precedente. Nelle ultime 24 ore, secondo il...Italia: ildel 20 dicembre "Negli studi efficacia al 90%" Dopo un'approfondita valutazione, il Comitato per i medicinali umani dell'Ema ha concluso per consenso che i dati sul ...Lo riporta il bollettino di lunedì 20 dicembre 2021 diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 40 decessi: ieri erano state registrate 18 vittime. Da febbraio dello ...Sono 259 i contagi da Covid registrati oggi, 20 dicembre, in Sardegna secondo i dati del bollettino Covid della Regione. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 ( 1 in più di ie ...