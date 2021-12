Bollette, verso maxi stangata di gennaio: quanto pagheremo? (Di lunedì 20 dicembre 2021) Inizio d’anno con annessa stangata per i consumatori: dal 1° gennaio (al netto dell’intervento salvaBollette messo in campo dal Governo i cui effetti si vedranno in seguito) il gas potrebbe costare 1,55 euro al metro cubo, +61%. La luce con 43,8 centesimi al chilowattora segnerà, invece, +48%. A scattare la fotografia, le stime di Nomisma Energia che, per quanto – appunto approssimative, danno un’idea decisamente realistica di quel che ci aspetta. E – tanto per cambiare – non è nulla di buono. Bollette, inizio anno col botto (per i consumatori) Cresce, intanto, la preoccupazione tra i consumatori. Per il 19% delle famiglie sarà un problema il pagamento delle Bollette (il 31% tra coloro con redditi più modesti). E’ quanto rilevaa ricerca Ipsos “Gli italiani e la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Inizio d’anno con annessaper i consumatori: dal 1°(al netto dell’intervento salvamesso in campo dal Governo i cui effetti si vedranno in seguito) il gas potrebbe costare 1,55 euro al metro cubo, +61%. La luce con 43,8 centesimi al chilowattora segnerà, invece, +48%. A scattare la fotografia, le stime di Nomisma Energia che, per– appunto approssimative, danno un’idea decisamente realistica di quel che ci aspetta. E – tanto per cambiare – non è nulla di buono., inizio anno col botto (per i consumatori) Cresce, intanto, la preoccupazione tra i consumatori. Per il 19% delle famiglie sarà un problema il pagamento delle(il 31% tra coloro con redditi più modesti). E’rilevaa ricerca Ipsos “Gli italiani e la ...

Bollette, verso maxi stangata di gennaio: quanto pagheremo? QuiFinanza L’obbligo di fatturazione elettronica scatta solo verso la Pubblica amministrazione Forfettari, ok a un registro sezionale delle fatture emesse, mantenendo doppia numerazione distinta per quelle in formato elettronico e per quelle analogiche ...

