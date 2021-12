Bolidi - Ayrton Senna | Mister turbo

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Signore del, si dimostrò da subito. Il suo, si sa, fu talento cristallino, leggenda. Che trovò forma e sostanza nei primi anni 80 dellaera della F.1. Un'epoca popolata di monoposto con motori piccoli ma brutali, esagerazioni dell'ingegneria che rendevano le monoposto di quei tempi difficili da guidare; oltre che parecchio diverse nella gestione tra qualifica e gara. Bestie brutte, insomma, chesi trovò a domare dall'esordio, nel 1984 con la Toleman: entrò subito in simbiosi con loro, fino all'idillio raggiunto, qualche anno dopo, con la McLaren. Giocando con tempi e ricordi, oggi possiamo ricordarenon solo come Mago della pioggia, ma pure come Signore del. La danza della pioggia. Memorabile resta il ...