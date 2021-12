Blanca quinta puntata: trama 20 dicembre 2021 su Rai 1 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Blanca quinta puntata. Lunedì 20 dicembre 2021 torna su Rai 1 la fiction con protagonista Giuseppe Zeno. Ecco di seguito trama e anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE Blanca trama episodio 5 Macchie. La scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria riapre un conto in sospeso nel passato di Liguori. Il principale sospettato, infatti, è il potente petroliere Piccardo, che ha come avvocato Livia, la madre di Liguori. Il caso riporterà inevitabilmente a galla il rapporto contrastato fra i due, mentre un’inconsapevole Blanca è sempre più in pericolo per mano di qualcuno che ormai la controlla e vuole farle del male. Blanca streaming La serie tv Blanca streaming sarà ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021). Lunedì 20torna su Rai 1 la fiction con protagonista Giuseppe Zeno. Ecco di seguitoe anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATEepisodio 5 Macchie. La scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria riapre un conto in sospeso nel passato di Liguori. Il principale sospettato, infatti, è il potente petroliere Piccardo, che ha come avvocato Livia, la madre di Liguori. Il caso riporterà inevitabilmente a galla il rapporto contrastato fra i due, mentre un’inconsapevoleè sempre più in pericolo per mano di qualcuno che ormai la controlla e vuole farle del male.streaming La serie tvstreaming sarà ...

