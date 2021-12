Blanca | le anticipazioni della penultima puntata

Leggi su panorama

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Non solo qualcuno si è infilato a casa die la spia a sua insaputa ma adesso in città c'è qualcuno che ormai la controlla e vuole farle del male. E se la detective non vedente stesse addirittura rischiando la vita? Comincia con questo punto interrogativo la quintadi, la serie di Rai1 con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, che si è imposta a colpi di ottimi ascolti (in media sopra i 5,3 milioni a episodio) come una delle fiction rivelazione di questa stagione. Ecco cos'accadrà nella, in onda lunedì 20 dicembre (martedì 21, invece, il gran finale)., lequintaLa scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria riapre un conto in sospeso nel passato ...