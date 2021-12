Blanca, il passato difficile del cane Linneo: “Era malata” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Blanca, in onda gli ultimi episodi: parla il vero padrone del cane Linneo: “Io e mio moglie l’abbiamo curata” Lunedì 20 ed eccezionalmente martedì 21 dicembre, su RaiUno andranno in onda due puntate della serie televisiva Blanca, le ultime. Blanca con Linneo (screen)Gli episodi chiuderanno la stagione che ha visto protagonista Maria Chiara Giannetta nei panni di una consulente della polizia non vedente. La storia è tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. A far breccia nei telespettatori oltre alle battute della protagonista, l’ispettore Liguori (soprattutto nel pubblico femminile poiché il personaggio è interpretato da Giuseppe Zeno), c’è ovviamente Linneo. È il cane guida di Blanca, un Bulldog americano che nelle ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 dicembre 2021), in onda gli ultimi episodi: parla il vero padrone del: “Io e mio moglie l’abbiamo curata” Lunedì 20 ed eccezionalmente martedì 21 dicembre, su RaiUno andranno in onda due puntate della serie televisiva, le ultime.con(screen)Gli episodi chiuderanno la stagione che ha visto protagonista Maria Chiara Giannetta nei panni di una consulente della polizia non vedente. La storia è tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. A far breccia nei telespettatori oltre alle battute della protagonista, l’ispettore Liguori (soprattutto nel pubblico femminile poiché il personaggio è interpretato da Giuseppe Zeno), c’è ovviamente. È ilguida di, un Bulldog americano che nelle ...

