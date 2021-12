Blanca, ecco quando finirà la serie tv su Rai 1: anticipazioni finale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Blanca, la serie tv è andata in onda per la prima volta il 22 Novembre del 2021 su Rai1, il pubblico sin da subito si è innamorato della fiction puntata dopo puntata. Questo ha portato i telespettatori a conoscere la protagonista in maniera approfondita. Tutti si chiedono quando finirà la fiction in onda su Rai1, l’ultima puntata della stagione andrà in onda Martedì 21 Dicembre 2021, Maria Chiara Giannetta è l’attrice protagonista della fiction, la quale interpreta una ragazza non vedente dall’animo testardo che farà di tutto pur di scoprire la verità. Blanca, quando finirà la fiction in onda su Rai1 (Screenshot) Al suo fianco c’è sempre l’ispettore Liguori, interpretato da Giuseppe Zeno, infatti sarà il primo a capire che la protagonista potrà ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 dicembre 2021), latv è andata in onda per la prima volta il 22 Novembre del 2021 su Rai1, il pubblico sin da subito si è innamorato della fiction puntata dopo puntata. Questo ha portato i telespettatori a conoscere la protagonista in maniera approfondita. Tutti si chiedonola fiction in onda su Rai1, l’ultima puntata della stagione andrà in onda Martedì 21 Dicembre 2021, Maria Chiara Giannetta è l’attrice protagonista della fiction, la quale interpreta una ragazza non vedente dall’animo testardo che farà di tutto pur di scoprire la verità.la fiction in onda su Rai1 (Screenshot) Al suo fianco c’è sempre l’ispettore Liguori, interpretato da Giuseppe Zeno, infatti sarà il primo a capire che la protagonista potrà ...

