Blanca | anticipazioni ultima puntata 21 dicembre | Ferrando cade in una trappola

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il finale di stagione diarriverà martedì 21anziché lunedì 27come era in programmazione precedentemente. L'della fiction intitolata Tornando a casa, si annuncia ricca di colpi di scena e vedrà la protagonista indagare su un caso che la riporterà verso un passato doloroso. Inoltre, la sua salute peggiorerà sempre più e cadrà in una pericolosatesagli da Nanni., tramaindaga su un caso che la riguarda da vicino Liguori non sarà l'unico a dover fare i conti con il passato a causa di un caso di scomparsa. Come lui, anchesi ritroverà ad indagare su un caso che la riporterà indietro nel tempo ad un doloroso ...

: la trama della quinta puntata della fiction in onda stasera su Rai1 Il quinto episodio di, che ha una durata di circa 125 minuti, si intitola Macchie . La scomparsa di una giovane ...Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:(fiction serie tv), in onda dalle 21.25 su Rai 1 Report (inchieste giornalistiche), in onda ...Va in onda stasera 20 dicembre la quinta puntata di Blanca, una serie prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e tratta dall'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi.Doppio appuntamento con Blanca: in onda lunedì 20 dicembre e martedì 21 dicembre gli ultimi episodi della stagione. Le anticipazioni della trama e il cast ...