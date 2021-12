Bielorussia, il dramma dei bambini, da soli nella foresta senza la famiglia (Di martedì 21 dicembre 2021) Nei gelidi boschi che ricoprono le frontiere tra Polonia e Bielorussia al dramma dei migranti che da settimane sono accampati tra la neve si aggiunge quello dei minori. Tra loro alcuni viaggiano addirittura senza famiglia, come nel caso di Ali, un quindicenne dell’Iraq. «Sono stati i genitori a farlo partire via dopo che una delle tante milizie armate locali ha ucciso uno dei suoi fratelli. Ce lo ha spiegato al telefono il padre, che fa da tramite con Ali che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 21 dicembre 2021) Nei gelidi boschi che ricoprono le frontiere tra Polonia ealdei migranti che da settimane sono accampati tra la neve si aggiunge quello dei minori. Tra loro alcuni viaggiano addirittura, come nel caso di Ali, un quindicenne dell’Iraq. «Sono stati i genitori a farlo partire via dopo che una delle tante milizie armate locali ha ucciso uno dei suoi fratelli. Ce lo ha spiegato al telefono il padre, che fa da tramite con Ali che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ilmetauro : Il dramma della crisi umanitaria in corso tra Polonia e Bielorussia @ilmetauro - 560_massimo : RT @elerub11: Oltre a preoccuparci e indignarci ( se ci riusciamo) per il dramma dei Migranti fra Polonia e Bielorussia, sarebbe arrivato… - elerub11 : Oltre a preoccuparci e indignarci ( se ci riusciamo) per il dramma dei Migranti fra Polonia e Bielorussia, sarebbe… - GenovaQuotidian : Il dramma tra Polonia e Bielorussia, doppio evento al Kowalski e al Nickelodeon - Carlino_Fano : L’imam di Fossombrone e l’inviato in Bielorussia per capire il dramma dei migranti -