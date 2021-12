Biathlon, a Le Grand Bornand lampi delle vere Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Si è visto il miglior Bormolini di sempre (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di Biathlon ha mandato in archivio anche la tappa di Le Grand Bornand, ultimo atto agonistico dell’anno solare 2021. L’Italia si è presentata in terra francese con una formazione alternativa, rilanciando nel massimo circuito sia Daniele Cappellari che Federica Sanfilippo, oltre a far esordire la giovanissima Linda Zingerle. Quali sono i temi proposti dal lunghissimo weekend cominciato giovedì scorso? Andiamo ad analizzarli. Avendole citate, è doveroso partire dalle new entries. Ebbene, l’unica del trio ad aver davvero risposto “presente” è la veterana della Val Ridanna, che a dispetto dei 31 anni suonati ha dimostrato di avere ancora qualcosa da dire nel massimo circuito. Esclusa dalle squadre azzurre, Sanfilippo si è preparata seguita dal suo gruppo sportivo di riferimento, non disdegnando sessioni ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Coppa del Mondo diha mandato in archivio anche la tappa di Le, ultimo atto agonistico dell’anno solare 2021. L’Italia si è presentata in terra francese con una formazione alternativa, rilanciando nel massimo circuito sia Daniele Cappellari che Federica Sanfilippo, oltre a far esordire la giovanissima Linda Zingerle. Quali sono i temi proposti dal lunghissimo weekend cominciato giovedì scorso? Andiamo ad analizzarli. Avendole citate, è doveroso partire dalle new entries. Ebbene, l’unica del trio ad aver davvero risposto “presente” è la veterana della Val Ridanna, che a dispetto dei 31 anni suonati ha dimostrato di aancora qualcosa da dire nel massimo circuito. Esclusa dalle squadre azzurre, Sanfilippo si è preparata seguita dal suo gruppo sportivo di riferimento, non disdegnando sessioni ...

