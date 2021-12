Beninati “Badminton in crescita, 2021 anno positivo” (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E' stato un anno estremamente positivo considerando che venivamo da un periodo di quasi totale stop per il Covid. Il risultato maggiore sta nei numeri e nelle medaglie conquistate: a livello internazionale ben 53 podi tra i giovani e 23 nei tornei assoluti, una cosa che in passato difficilmente accadeva. Questo testimonia che il movimento non solo è ripartito, ma si è migliorato rispetto al passato”. In un'intervista all'Italpress Carlo Beninati, presidente della Federazione italiana Badminton, traccia così il bilancio su un 2021 ormai agli sgoccioli. Mancata la qualificazione ai Giochi di Tokyo, la FIBa ha però ottenuto ottimi risultati anche a livello assoluto: “Non voglio fare torto a nessuno, ma per le donne si sono distinte Katharina Fink, Yasmine Hamza, Judith Mair e Martina ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E' stato unestremamenteconsiderando che venivamo da un periodo di quasi totale stop per il Covid. Il risultato maggiore sta nei numeri e nelle medaglie conquistate: a livello internazionale ben 53 podi tra i giovani e 23 nei tornei assoluti, una cosa che in passato difficilmente accadeva. Questo testimonia che il movimento non solo è ripartito, ma si è migliorato rispetto al passato”. In un'intervista all'Italpress Carlo, presidente della Federazione italiana, traccia così il bilancio su unormai agli sgoccioli. Mancata la qualificazione ai Giochi di Tokyo, la FIBa ha però ottenuto ottimi risultati anche a livello assoluto: “Non voglio fare torto a nessuno, ma per le donne si sono distinte Katharina Fink, Yasmine Hamza, Judith Mair e Martina ...

