barinewstv : Maradona, un flop l’asta online dei beni - HCE__ : RT @mattinodinapoli: Beni #maradona, asta flop: solo 26 mila dollari incassati, lotti top senza offerte - sportface2016 : #Maradona, l’asta dei suoi cimeli è un flop: invenduti beni per oltre un milione - mattinodinapoli : Beni #maradona, asta flop: solo 26 mila dollari incassati, lotti top senza offerte - susydigennaro : RT @napolimagazine: D10S - Asta online degli asset di Maradona, ricavati solo 26mila dollari, invenduti beni per 1,4 milioni, deciderà il T… -

Ultime Notizie dalla rete : Beni Maradona

... coninvenduti per oltre 1,4 milioni di dollari. I lotti erano una novantina, ma quelli più consistenti - come una villa a Buenos Aires cheaveva acquistato per i suoi genitori - non ...Diversinon sono stati messi in vendita, ma in futuro potrebbero esserci altre aste'. Leggi Anche Carmen Di Pietro: 'Ho avuto una storia clandestina con' Leggi Anche Hugosulla ...Si è rivelata un flop l’asta che si è tenuta nella giornata di domenica 19 dicembre. Nonostante vi fosse la possibilità di comprare pezzi unici, vale a dire cimeli del compianto Diego Maradona, gli ac ...BUENOS AIRES, 20 DIC - Non ha avuto il successo sperato l'asta degli asset di Diego Maradona tenuta ieri online su ordine del giudice Luciana Tedesco per pagare i debiti e le spese lasciati dall'ex fu ...