Belen Rodriguez, gesto inaspettato per Stefano De Martino. “Era proprio lì”, lo hanno visto tutti (Di lunedì 20 dicembre 2021) Belen Rodriguez, il gesto inaspettato. Un periodo denso per la showgirl e presentatrice argentina, che tra la nascita della piccola Luna Marì e l’allontanamento dal compagno Antonino Spinalbese, continua a essere il nome più chiacchierato di sempre. Nelle ultime ore, infatti il gesto inaspettato è arrivato durante la diretta tv di Che Tempo Che Fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai Tre. Nello studio televisivo, presente come ospite proprio Stefano De Martino, ex marito di Belen e padre del loro primogenito Santiago. Forse per pura casualità, Belen poco dopo ha immortalato il momento televisivo sui social. Un modo come un altro per comunicare il suo supporto e incoraggiamento al nuovo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021), il. Un periodo denso per la showgirl e presentatrice argentina, che tra la nascita della piccola Luna Marì e l’allontanamento dal compagno Antonino Spinalbese, continua a essere il nome più chiacchierato di sempre. Nelle ultime ore, infatti ilè arrivato durante la diretta tv di Che Tempo Che Fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai Tre. Nello studio televisivo, presente come ospiteDe, ex marito die padre del loro primogenito Santiago. Forse per pura casualità,poco dopo ha immortalato il momento televisivo sui social. Un modo come un altro per comunicare il suo supporto e incoraggiamento al nuovo ...

Advertising

candygirl453455 : RT @adtoomuch: Sapete da chi avrei voglia di sentire un parere su Soleil? Dalla sua ex cognata nonché Belén Rodriguez. #gfvip https://t.c… - CronacaSocial : Belen Rodriguez indossa i collant di Fendi a lavoro ma sapete quanto costano ?? - xjsekhmet : RT @adtoomuch: Sapete da chi avrei voglia di sentire un parere su Soleil? Dalla sua ex cognata nonché Belén Rodriguez. #gfvip https://t.c… - Arrassusia1 : RT @adtoomuch: Sapete da chi avrei voglia di sentire un parere su Soleil? Dalla sua ex cognata nonché Belén Rodriguez. #gfvip https://t.c… - adtoomuch : Sapete da chi avrei voglia di sentire un parere su Soleil? Dalla sua ex cognata nonché Belén Rodriguez. #gfvip -