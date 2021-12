Beautiful | trama 20 dicembre 2021 | il timore di Liam

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Puntataoggi 20- Finn metterà al correntedella conversazione che ha avuto con Thomas e lo Spencer inizierà a temere che lo stilista sia ancora ossessionato da Hope. Nel frattempo, Steffy vorrà concedere al fratello il beneficio del dubbio mentre la Logan non vorrà parlare con lui del suo rapporto conandrà nel panico quando Finn gli riferirà della conversazione con Thomas Finn ha avuto una conversazione con Thomas nel corso della quale lo stilista ha affermato che Hope gli ha detto che in realtà vorrebbe stare con lui e non con. L'affermazione del giovane ha messo in allarme il medico, il quale ha voluto subito informare Steffy di ciò e lei si è preoccupata molto. Ora, Finn deciderà di parlare cone di metterlo al ...