Beautiful anticipazioni | Liam e Finn parlano dell’ossessione per lei

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda l'appuntamento di oggi della nostra amata soap opera americana. Anche oggi, 20 dicembre, abbiamo modo di assistere ad un nuovo ed interessante episodio per quanto riguarda Beautiful. Cerchiamo però di capire che cosa avremmo modo di vedere e cosa sta succedendo anche a Thomas. Iniziamo con il dire che il giovane Forrester continua ad avere delle visioni, ed il manichino che è la copia esatta di Hope le parla sempre e lui non riesce a zittirlo. Liam e Finn parlano di Thomas Sembra che le sue visioni non passeranno presto, anche perchè capisce che Hope è ancora molto gelosa di Steffy. Il giovane, ascolterà di nascosto una telefonata tra la figlia di Brooke e ...

