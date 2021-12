Beautiful, anticipazioni 21 dicembre: Paris rivale di Zoe per Zende. Finn sconvolge Finn riguardo a Thomas (Di lunedì 20 dicembre 2021) Beautiful, anticipazioni 21 dicembre: occhi puntati sulle sorelle Buckingham e su Liam e Finn domani pomeriggio. Cosa succederà loro? Vediamo! Liam scioccato da Finn sulla situazione di Thomas Liam è ancora con Finn e stanno discutendo sull’ossessione di Thomas per Hope, che sembra niente affatto scomparsa. Lo Spencer resta basito, quando il medico gli rivela di avere la stessa impressione. Come si “regoleranno” d’ora in avanti? Beautiful, anticipazioni 21 dicembre: Paris interessata a Zende! E Zoe? Sappiamo che Paris, appena arrivata a Los Angeles, ha conosciuto Carter e Zende. E’ ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 20 dicembre 2021)21: occhi puntati sulle sorelle Buckingham e su Liam edomani pomeriggio. Cosa succederà loro? Vediamo! Liam scioccato dasulla situazione diLiam è ancora cone stanno discutendo sull’ossessione diper Hope, che sembra niente affatto scomparsa. Lo Spencer resta basito, quando il medico gli rivela di avere la stessa impressione. Come si “regoleranno” d’ora in avanti?21interessata a! E Zoe? Sappiamo che, appena arrivata a Los Angeles, ha conosciuto Carter e. E’ ...

