Bayern Monaco, Rummenigge scettico su Haaland: "Meglio Lewandowski nei prossimi anni" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il possibile arrivo di Erling Haaland dal Borussia Dortmund al Bayern Monaco continua ad essere sempre caldo in Germania, con la domanda che è stata posta anche a un'icona del calcio tedesco e non solo come Karl-Heinz Rummenigge. L'ex calciatore e dirigente però non sembra convinto della possibile operazione: "Haaland è sicuramente un grande giocatore di talento – spiega alla Bild – ma non sono certo che il suo stile di gioco possa essere adatto al Bayern tanto quanto Lewandowski. Nei prossimi anni credo che il polacco sarà ancora a livelli altissimi e potrà segnare ancora molto. Penso che possa essere molto utile nel futuro prossimo." SportFace.

