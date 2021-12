Batosta per chi ha una Postepay. Poste italiane annuncia la nuova tassa e ve la scalano dal conto. Ecco perché e cosa fare (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fruire di una carta Postepay richiederà un esborso ulteriore. Bisognerà spendere di più e Poste italiane spiega i motivi di questa decisione. I titolari di carte Postepay hanno appreso di quella che è una notizia per nulla piacevole. Infatti riguarda la introduzione di un esborso ulteriore. Una tassa vera e propria, che viene scalata dal conto. È in particolare una precisa tipologia di Postepay – dal momento che ce ne sono diverse varianti – ad essere soggetta a questa variazione. Si tratta della Evolution, che è anche la più diffusa per quanto riguarda il servizio utilizzato da Poste italiane, per via della comodità e della immediatezza offerte. In tanti ad esempio hanno aperto a ... Leggi su cityroma (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fruire di una cartarichiederà un esborso ulteriore. Bisognerà spendere di più espiega i motivi di questa decisione. I titolari di cartehanno appreso di quella che è una notizia per nulla piacevole. Infatti riguarda la introduzione di un esborso ulteriore. Unavera e propria, che viene scalata dal. È in particolare una precisa tipologia di– dal momento che ce ne sono diverse varianti – ad essere soggetta a questa variazione. Si tratta della Evolution, che è anche la più diffusa per quanto riguarda il servizio utilizzato da, per via della comodità e della immediatezza offerte. In tanti ad esempio hanno aperto a ...

