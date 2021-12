“Basta, vi avevo avvertito”. GF Vip, Katia Ricciarelli fuori di sé: lo hanno fatto sotto ai suoi occhi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Atmosfera sempre più infuocata nella casa del Grande Fratello Vip, ad accendere gli animi è Katia Ricciarelli stanca del comportamento di alcuni vipponi. Tanti i messaggi arrivati suoi social e non tutti si schierano con la cantante che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto lasciare la casa di Cinecittà nei giorni scorsi. “Signora Ricciarelli tu sei davvero arrogante e presuntuosa e raccomandata”, scrive un’utente. Ma c’è anche chi le dà ragione. Nel mirino di Katia Ricciarelli sono finiti soprattutto Jessica Selassiè e Davide Silvestri. Jessica, in particolar modo, non sta attraversando un momento facile colpita dalla sofferenza della sorella Lulù. I nuovi ingressi hanno suscitato in Lulù un senso di esclusione: si sente trascurata e delusa soprattutto da Sophie. “E ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Atmosfera sempre più infuocata nella casa del Grande Fratello Vip, ad accendere gli animi èstanca del comportamento di alcuni vipponi. Tanti i messaggi arrivatisocial e non tutti si schierano con la cantante che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto lasciare la casa di Cinecittà nei giorni scorsi. “Signoratu sei davvero arrogante e presuntuosa e raccomandata”, scrive un’utente. Ma c’è anche chi le dà ragione. Nel mirino disono finiti soprattutto Jessica Selassiè e Davide Silvestri. Jessica, in particolar modo, non sta attraversando un momento facile colpita dalla sofferenza della sorella Lulù. I nuovi ingressisuscitato in Lulù un senso di esclusione: si sente trascurata e delusa soprattutto da Sophie. “E ...

Advertising

caroligisteps : avevo detto che me ne andavo e invece no ma ora dico io: se è elena sti cazzi non se l’è limonata, se è carola se l… - fnapolisempre83 : RT @chiaramilanista: Alessandro Albanese ha solo detto la verità! Ciò che si è visto ieri sera è qualcosa che va oltre lo sport! E adesso b… - EureosCriss : RT @zarlino: Boh io pensavo che la narrazione sarebbe collassata scontrandosi con la realtà. Mi sa che non avevo capito che qui la realtà n… - luvs1ckgirlss : @araihctn nuuu se ti piace postala, ti capisco perché anche io avevo sempre questa sorta di ansia nel pubblicare fo… - chiaramilanista : Alessandro Albanese ha solo detto la verità! Ciò che si è visto ieri sera è qualcosa che va oltre lo sport! E adess… -