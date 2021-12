“Basta spargere panico su Omicron come parmigiano sulla pasta”. Il virologo Silvestri smonta le bufale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – “Basta panico e minacce, la letalità del Covid per i vaccinati è uguale se non inferiore a quella dell’influenza“: parola del virologo Guido Silvestri, che si scaglia contro chi diffonde bufale sulla pandemia e poi boccia il tampone obbligatorio. Silvestri: “Basta panico e minacce di nuove restrizioni, per vaccinati letalità Covid come influenza” “Il Covid per le persone pienamente vaccinate ha una letalità ormai simile se non inferiore a quella dell’influenza. Mentre il costante panico mediatico e la continua minaccia di nuove restrizioni – peraltro in una situazione in cui abbiamo un sesto dei morti e un quarto dei ricoverati in terapia intensiva rispetto allo scorso anno di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – “e minacce, la letalità del Covid per i vaccinati è uguale se non inferiore a quella dell’influenza“: parola delGuido, che si scaglia contro chi diffondepandemia e poi boccia il tampone obbligatorio.: “e minacce di nuove restrizioni, per vaccinati letalità Covidinfluenza” “Il Covid per le persone pienamente vaccinate ha una letalità ormai simile se non inferiore a quella dell’influenza. Mentre il costantemediatico e la continua minaccia di nuove restrizioni – peraltro in una situazione in cui abbiamo un sesto dei morti e un quarto dei ricoverati in terapia intensiva rispetto allo scorso anno di ...

“Basta spargere panico su Omicron come parmigiano sulla pasta”. Il virologo Silvestri smonta le bufale Il Primato Nazionale “Evitiamo di usare Omicron per spargere ulteriore panico” “Sarei in disaccordo totale ed assoluto. Il covid per le persone pienamente vaccinate ha una letalità ormai simile se non inferiore a quella dell’influenza, mentre il costante panico mediatico e la co ...

Covid Italia, Silvestri: "Per vaccinati letalità ormai come influenza, basta panico" "Il Covid per le persone pienamente vaccinate ha una letalità ormai simile se non inferiore a quella dell'influenza, mentre il costante panico mediatico e la continua minaccia di nuove restrizioni - p ...

