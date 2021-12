Bassetti: "Tamponi come cosmetici, serve l’obbligo vaccinale" (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Io sento in questi giorni le tesi più disparate, come mettere i Tamponi obbligatori per andare allo stadio anche a chi ha ricevuto tre dosi di vaccino. Sono tutti provvedimenti cosmetici. L'unico provvedimento che bisognerebbe... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Io sento in questi giorni le tesi più disparate,mettere iobbligatori per andare allo stadio anche a chi ha ricevuto tre dosi di vaccino. Sono tutti provvedimenti. L'unico provvedimento che bisognerebbe...

Advertising

Adnkronos : #Bassetti: 'Sento le tesi più disparate, come mettere tamponi obbligatori per andare allo stadio anche a chi ha ric… - alessandro_972 : RT @Adnkronos: #Bassetti: 'Sento le tesi più disparate, come mettere tamponi obbligatori per andare allo stadio anche a chi ha ricevuto 3 d… - BinaryOptionEU : RT '#Bassetti: 'Sento le tesi più disparate, come mettere tamponi obbligatori per andare allo stadio anche a chi ha… - Cristin68904460 : RT @Adnkronos: #Bassetti: 'Sento le tesi più disparate, come mettere tamponi obbligatori per andare allo stadio anche a chi ha ricevuto 3 d… - gabrielepx : RT @Adnkronos: #Bassetti: 'Sento le tesi più disparate, come mettere tamponi obbligatori per andare allo stadio anche a chi ha ricevuto 3 d… -