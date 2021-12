Bassetti | ' medici no-vax cambino mestiere | hanno stufato'

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute)() - "Un medico no-vax non si può chiamare medico e farebbe bene a cambiare. Sinceramentedavvero". Così all'Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive all'ospedale Policlinico San Martino di Genova, commenta quanto accaduto a Roma dove è stata sospesa l'assemblea dell'Ordine provinciale deidi Roma, dopo che le forze dell'ordine sono state costrette a intervenire per interrompere la protesta di una quarantina dino vax.

