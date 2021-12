Bassetti, Crisanti e Pregliasco storpiano Jingle Bells: “Sì sì vax, vacciniamoci” (Di lunedì 20 dicembre 2021) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Video-2021-12-20-at-19.20.20.mp4 Io ho visto. Purtroppo io ho visto. Ho visto cose che voi umani. E anche disumani. Ho visto i tre provaccini, Crisanti, Pregliasco e Bassetti cantare sulle note di Jingle Bells “sì sì sì, sì sì vax, vacciniamoci”. Una roba talmente da fuori di testa, che uno anche vedendola non ci crede. E più la rivede e meno ci crede. Perché la mente non si rassegna, perché qui siamo a “vedo gli asini che volano nel ciel”. Il segno della fine, altro che tramonto dell’Occidente di Spengler, qui siamo oltre il declino e anche oltre il vaccino. Con sopra uno straziante effetto nevicata che completa la tristezza veramente sovietica della faccenda. Uno sente “se vuoi andare al bar, felice a festeggiar, ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 20 dicembre 2021) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Video-2021-12-20-at-19.20.20.mp4 Io ho visto. Purtroppo io ho visto. Ho visto cose che voi umani. E anche disumani. Ho visto i tre provaccini,cantare sulle note di“sì sì sì, sì sì vax,”. Una roba talmente da fuori di testa, che uno anche vedendola non ci crede. E più la rivede e meno ci crede. Perché la mente non si rassegna, perché qui siamo a “vedo gli asini che volano nel ciel”. Il segno della fine, altro che tramonto dell’Occidente di Spengler, qui siamo oltre il declino e anche oltre il vaccino. Con sopra uno straziante effetto nevicata che completa la tristezza veramente sovietica della faccenda. Uno sente “se vuoi andare al bar, felice a festeggiar, ...

