Bassetti accusa il Ministero della salute: “Conto malati Covid falsato per giustificare alcune misure. “Ci vorrebbe…” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, quest’oggi è intervenuto alla trasmissione “Rotocalco 264” su Cusano Italia TV, dove ha rilasciato dichiarazioni molto forti contro il Ministero della salute: “L’anno scorso in reparto avevo il 90% di pazienti con il casco, oggi ne ho uno solo. Il problema è che vengono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Ministro Fedeli : “Scuole aperte anche d’estate” Salvini risponde ai sindaci disobbedienti: “Non arretro” Legge anti aborto Alabama: e in Italia? Accoltellamento Manchester cinque feriti: news Online domani primo maggio Collettiva.it Stato di emergenza fino al 31 ottobre? Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Matteo, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, quest’oggi è intervenuto alla trasmissione “Rotocalco 264” su Cusano Italia TV, dove ha rilasciato dichiarazioni molto forti contro il: “L’anno scorso in reparto avevo il 90% di pazienti con il casco, oggi ne ho uno solo. Il problema è che vengono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Ministro Fedeli : “Scuole aperte anche d’estate” Salvini risponde ai sindaci disobbedienti: “Non arretro” Legge anti aborto Alabama: e in Italia? Accoltellamento Manchester cinque feriti: news Online domani primo maggio Collettiva.it Stato di emergenza fino al 31 ottobre?

Advertising

AlienoGrigio17 : Se l'ho afferma #Bassetti.... ( L'accusa di #Bassetti a #CTS e #ministerodellaSalute: 'Conto malati #Covid falsato… - alessan75877023 : RT @Libero_official: 'Contano tra i malati #Covid i ricoverati per altre patologie con tampone positivo, questo solo per giustificare alcun… - Diego_Bruno80 : RT @Libero_official: 'Contano tra i malati #Covid i ricoverati per altre patologie con tampone positivo, questo solo per giustificare alcun… - alexmazzu1 : RT @Libero_official: 'Contano tra i malati #Covid i ricoverati per altre patologie con tampone positivo, questo solo per giustificare alcun… - enza_fazio : RT @Libero_official: 'Contano tra i malati #Covid i ricoverati per altre patologie con tampone positivo, questo solo per giustificare alcun… -