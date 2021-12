Basket | Serie A 2021 | Reyer Venezia vicina a Kostas Koufos | i lagunari si rinforzano sotto canestro

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Sembra sia vicino un gran colpo nellaA di, con lache sarebbe, centro greco di 213 centimetri che fornirebbe un aiuto concreto ai, in difficoltà proprio, consento a coach De Raffaele di aumentare l’altezza in campo., dopo aver frequentato il collage ad Ohio State, è passato in NBA nel 2008 tra le fila degli Utah Jazz, girando poi tra Minnesota Timberwolwes, Denver Nuggets, Memhis Grizzlies e Sacramento Kings, prima di abbracciare l’Europa con la canotta del CSKA Mosca. Un’esperienza da cuinon è andato oltre gli 8.4 punti di media a partita, accasandosi poi all’Olympiakos all’inizio di quest’anno, ...

Non meno interessante l'intervento del giocatore Di Santo, valido studente dell'Ipia che oggi pratica con successo ilin carrozzina. L'incidente, la prima partita diA1 a Bergamo e l'...L'azzurro ha riportato, questo nel riscaldamento della partita diA poi persa contro Trieste (primo stop meneghino nel torneo), una lesione agli adduttori della coscia destra, che lo costringerà almeno a un mese di stop, mentre allo spagnolo, al termine del ...Sembra sia vicino un gran colpo nella Serie A di basket, con la Reyer Venezia che sarebbe vicina a Kostas Koufos, centro greco di 213 centimetri che fornirebbe un aiuto concreto ai lagunari, in diffic ...Investimento da circa 7 milioni di sterline per la proprietà del Genoa che ha in animo di varare un "piano ambizioso" nella Serie A inglese della pallacanestro ...