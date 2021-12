Basket: Nba. Continua la marcia di Phoenix, Chicago batte Lakers (Di lunedì 20 dicembre 2021) I Suns travolgono Charlotte, DeRozan vince il duello tra bomber con James ROMA - Continua la marcia di Phoenix in una regular - season dell'Nba costretta sempre di più a fare i conti con una nuova ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) I Suns travolgono Charlotte, DeRozan vince il duello tra bomber con James ROMA -ladiin una regular - season dell'Nba costretta sempre di più a fare i conti con una nuova ...

