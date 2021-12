Basket femminile, le migliori italiane dell’11ma giornata di A1: Allievi strepitosa, bene anche Orazzo e Trucco (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si è disputata in questo weekend l’undicesima giornata della Serie A 2021-2022 di Basket femminile. A causa dei due rinvii per Covid (Venezia-Schio e Ragusa-Moncalieri), in questo fine settimana si sono giocate solo cinque sfide. Nonostante ciò, sono state comunque molte le italiane a scendere in campo, andiamo a vedere le migliori. Nell’anticipo del venerdì Costa Masnaga ha avuto la meglio sull’Empoli (59-74). La migliore azzurra sul parquet è stata senza dubbio Vittoria Allievi, protagonista con 18 punti e 8 rimbalzi. bene poi anche Laura Spreafico, autrice di 15 punti e 5 rimbalzi e Matilde Villa che, nonostante il 3/14 dal campo, ha chiuso con 12 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. In casa toscana, invece, buona, seppur inutile, la prestazione di Ashley ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si è disputata in questo weekend l’undicesimadella Serie A 2021-2022 di. A causa dei due rinvii per Covid (Venezia-Schio e Ragusa-Moncalieri), in questo fine settimana si sono giocate solo cinque sfide. Nonostante ciò, sono state comunque molte lea scendere in campo, andiamo a vedere le. Nell’anticipo del venerdì Costa Masnaga ha avuto la meglio sull’Empoli (59-74). La migliore azzurra sul parquet è stata senza dubbio Vittoria, protagonista con 18 punti e 8 rimbalzi.poiLaura Spreafico, autrice di 15 punti e 5 rimbalzi e Matilde Villa che, nonostante il 3/14 dal campo, ha chiuso con 12 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. In casa toscana, invece, buona, seppur inutile, la prestazione di Ashley ...

