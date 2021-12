Basket, EuroCup 2021-2022: la Reyer Venezia affronta in trasferta i greci del Prometheus Patrasso (Di lunedì 20 dicembre 2021) Scende in campo domani nel tardo pomeriggio l’Umana Reyer Venezia per l’ottava giornata della fase a gironi di EuroCup. Gli oro-granata volano in grecia per affrontare il Prometheus Patrasso (palla a due alle 18:30 ora italiana – le 19:30 ora locale) nell’ultimo match dell’anno per la seconda competizione continentale. La squadra di De Raffaele vuole congedarsi dal 2021 in ambito continentale con una vittoria, allungando la striscia positiva dopo il successo casalingo della settimana scorsa (77-70 sugli sloveni dell’Olimpia Lubiana). La Reyer attualmente occupa la sesta posizione in graduatoria con uno score di 3 vittorie e 4 sconfitte, che al momento le garantisce l’accesso alla fase successiva (nonostante la prima parte di regular ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Scende in campo domani nel tardo pomeriggio l’Umanaper l’ottava giornata della fase a gironi di. Gli oro-granata volano ina perre il(palla a due alle 18:30 ora italiana – le 19:30 ora locale) nell’ultimo match dell’anno per la seconda competizione continentale. La squadra di De Raffaele vuole congedarsi dalin ambito continentale con una vittoria, allungando la striscia positiva dopo il successo casalingo della settimana scorsa (77-70 sugli sloveni dell’Olimpia Lubiana). Laattualmente occupa la sesta posizione in graduatoria con uno score di 3 vittorie e 4 sconfitte, che al momento le garantisce l’accesso alla fase successiva (nonostante la prima parte di regular ...

