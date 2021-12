Basket, adesso è ufficiale: Kerr nuovo tecnico degli Stati Uniti (Di martedì 21 dicembre 2021) Steve Kerr sarà il nuovo allenatore del Team Usa, ruolo di prestigio e ottenuto dopo aver figurato come vice-Popovich a partire dal 2018. Il coach Golden State Warriors potrà guidare la selezione a stelle e strisce in occasione dei Mondiali 2023 e delle Olimpiadi di Parigi 2024; eventi duranti i quali gli statunitensi vorranno imporre il proprio Basket. Dopo una rispettabile carriera da cestista, Kerr si è affermato meravigliosamente come tecnico di Golden State; da allenatore principale degli Stati Uniti d’America, il nativo di Beirut usufruirà dell’assistenza di Erik Spoelstra, Monty Williams e Mark Few; protagonisti rispettivamente con i Miami Heat, con i Phoenix Suns M e con i Gonzaga Bulldogs Mark Few. Grandi aspettative su Kerr, ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Stevesarà ilallenatore del Team Usa, ruolo di prestigio e ottenuto dopo aver figurato come vice-Popovich a partire dal 2018. Il coach Golden State Warriors potrà guidare la selezione a stelle e strisce in occasione dei Mondiali 2023 e delle Olimpiadi di Parigi 2024; eventi duranti i quali gli statunitensi vorranno imporre il proprio. Dopo una rispettabile carriera da cestista,si è affermato meravigliosamente comedi Golden State; da allenatore principaled’America, il nativo di Beirut usufruirà dell’assistenza di Erik Spoelstra, Monty Williams e Mark Few; protagonisti rispettivamente con i Miami Heat, con i Phoenix Suns M e con i Gonzaga Bulldogs Mark Few. Grandi aspettative su, ...

