Bari | trasporto urgente da Serbia | 40enne salvo grazie a fegato nuovo

(Di lunedì 20 dicembre 2021), 20 dic. (Adnkronos Salute)() - E' stato trasportato d'urgenza in Italia ed operato cinque giorni dopo al Policlinico di. Un paziente di nazionalità serba di 40 anni è stato sottoposto a trapianto didall'equipe di Luigi Lupo. L'ospedale pugliese, infatti, attraverso il Centro nazionale trapianti ha risposto all'sos internazionale, arrivato dal reparto di Medicina interna dell'ospedale di Belgrado, per il giovane paziente affetto da insufficienza epatica acuta e che aveva necessità di trapianto salvavita. L'uomo è stato trasferito acon un volo sanitario organizzato dal ministero della salute serbo ed è stato ricoverato nell'unità operativa complessa Chirurgia epatobiliare con Trapianto didel Policlinico dove ha effettuato tutte le analisi cliniche. Non appena si è reso ...

