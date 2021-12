Bari, Gigliotti: “Pareggio al Barbera? Bel segnale. Sapevamo che non avremmo perso” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le parole del difensore del Bari, Guillaume Gigliotti, a margine della gara pareggiata contro il Palermo di Filippi Leggi su mediagol (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le parole del difensore del, Guillaume, a margine della gara pareggiata contro il Palermo di Filippi

Advertising

zazoomblog : Bari Gigliotti: “Pareggio al Barbera? Bel segnale. Sapevamo che non avremmo perso” - #Gigliotti: #“Pareggio… - ILOVEPACALCIO : Palermo-Bari, Gigliotti: «Al Barbera non avremmo perso neanche giocando ore» - Ilovepalermocalcio - sscalciobari : 32' pt #PalermoBari 0-0 // Tris di cambi per il Bari, dopo l'ingresso di Gigliotti al posto di Paponi nei minuti fi… - sscalciobari : 44' st #BariTaranto 3-1 [14' pt Pucino, 43' pt Botta, 15' st Antenucci, 29' st Giovinco] // Cambio per il Bari ? o… -