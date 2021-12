Barbaro (Asi): “No a tagli su educazione fisica a scuola, da Governo inaccettabile retromarcia” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Quello che con serenità di giudizio avevamo salutato come un momento storico importantissimo, la previsione in Finanziaria di insegnanti in Scienze motorie nella scuola, si sta sciogliendo come neve al sole. Aver ridotto i fondi per l’educazione fisica nella scuola primaria è delittuoso. Ricordiamo a lor signori che una popolazione più sana ed educata allo sport avrebbe l’effetto di ridurre anche le spese a carico di un Servizio Sanitario Nazionale che paga un conto salato per patologie come ad esempio diabete, obesità, malattie cardiovascolari. E che il benessere psico-fisico si costruisce sin dalla più tenera età. Non dovrebbe essere certo la molla economica a spingere il Governo a investire sullo sport, ma forse è questa l’unica voce in grado di essere purtroppo ascoltata”. Lo ha detto Claudio ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Quello che con serenità di giudizio avevamo salutato come un momento storico importantissimo, la previsione in Finanziaria di insegnanti in Scienze motorie nella, si sta sciogliendo come neve al sole. Aver ridotto i fondi per l’nellaprimaria è delittuoso. Ricordiamo a lor signori che una popolazione più sana ed educata allo sport avrebbe l’effetto di ridurre anche le spese a carico di un Servizio Sanitario Nazionale che paga un conto salato per patologie come ad esempio diabete, obesità, malattie cardiovascolari. E che il benessere psico-fisico si costruisce sin dalla più tenera età. Non dovrebbe essere certo la molla economica a spingere ila investire sullo sport, ma forse è questa l’unica voce in grado di essere purtroppo ascoltata”. Lo ha detto Claudio ...

