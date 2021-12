Barbara D’Urso, perché Pomeriggio Cinque è stato sospeso e chi la sostituisce (Di lunedì 20 dicembre 2021) Con le vacanze di Natale alle porte, Mediaset ha deciso di mescolare le carte in tavola: molte sono le novità nel palinsesto invernale, che vede l’assenza di una delle grandi protagoniste della tv italiana. Stiamo parlando di Barbara D’Urso, che perde anche il suo show Pomeriggio Cinque. Scopriamo chi prenderà il suo posto. Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque in pausa Nell’ultimo periodo si è tanto parlato del futuro professionale di Barbara D’Urso, che mai come in questo momento è apparso così in bilico. Il motivo? L’avvicinarsi delle feste natalizie e il consueto cambio di palinsesto. Anche quest’anno, Pomeriggio Cinque si prende una pausa di qualche settimana, e la conduttrice potrà ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 dicembre 2021) Con le vacanze di Natale alle porte, Mediaset ha deciso di mescolare le carte in tavola: molte sono le novità nel palinsesto invernale, che vede l’assenza di una delle grandi protagoniste della tv italiana. Stiamo parlando di, che perde anche il suo show. Scopriamo chi prenderà il suo posto.in pausa Nell’ultimo periodo si è tanto parlato del futuro professionale di, che mai come in questo momento è apparso così in bilico. Il motivo? L’avvicinarsi delle feste natalizie e il consueto cambio di palinsesto. Anche quest’anno,si prende una pausa di qualche settimana, e la conduttrice potrà ...

