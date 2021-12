Bambin Gesù: tumori pediatrici, ecco primo libro blu dell’Oms (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma – I tumori infantili differiscono sostanzialmente dai tumori degli adulti per tipologia, cause e approcci terapeutici. Per questo motivo acquista molta importanza la prima classificazione dei tumori pediatrici messa a punto dall’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), espressione dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Alla pubblicazione ha partecipato la struttura di Anatomia patologica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, insieme a diverse istituzioni europee e negli Stati Uniti. Una classificazione focalizzata sull’età pediatrica è fondamentale per identificare le migliori opzioni di trattamento sulla base di una diagnosi più precisa e accurata. Cancer Discovery, la rivista dell’Associazione americana per la ricerca sul cancro, in un articolo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma – Iinfantili differiscono sostanzialmente daidegli adulti per tipologia, cause e approcci terapeutici. Per questo motivo acquista molta importanza la prima classificazione deimessa a punto dall’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), espressione dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Alla pubblicazione ha partecipato la struttura di Anatomia patologica dell’Ospedale Pediatrico, insieme a diverse istituzioni europee e negli Stati Uniti. Una classificazione focalizzata sull’età pediatrica è fondamentale per identificare le migliori opzioni di trattamento sulla base di una diagnosi più precisa e accurata. Cancer Discovery, la rivista dell’Associazione americana per la ricerca sul cancro, in un articolo ...

